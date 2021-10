Nie brakowało emocji w ostatnim odcinku "Mam talent". O ile męska część publiczności i telewidzów nie narzekała pewnie podczas występu Miss Mistress, po emisji programu w internecie zawrzało.

Miss Mistress na scenie pojawiła się początkowo w... przebraniu dinozaura. Nie zabrakło żartów i odniesień do poprzednich edycji.

"Szymon powrócił" - skomentował Marcin Prokop wprowadzając uczestniczkę na scenę, mając na myśli Szymona Hołownię, który razem z nim prowadził program przez poprzednie 12 edycji (obecnie Prokopa wspiera Michał Kempa).

"Tylko niech nie zrobi kupy" - odpowiedziała mu Agnieszka Chylińska, nawiązując do świni, która niegdyś wypróżniła się przed jurorami.

Po chwili Miss Mistress zrzuciła przebranie, by zaprezentować pokaz burleski, pod koniec występując w bardzo skąpym stroju, co mocno ucieszyło szczególnie Jana Klimenta.

"Rozluźniłem się, a teraz zesztywniałem" - juror nie gryzł się w język.

"Kim Kardashian ma konkurencję, tyłek jest brazylijski, kubański" - dodał Kliment.

Początkowo nieco innego zdania była Małgorzata Foremniak.

"Masz piękne ciało, wszystko jest ponętne, ale wiesz, ja jestem starą raszplą i się czepiam - nie wiem, czy ten wdzięk był do końca". Ostatecznie wszyscy jurorzy byli na tak.

Widzowie są jednak jednogłośni - Miss Mistress nie powinna przejść dalej w programie.

"To nie ma sensu, bowiem jest krzywdzące wobec innych utalentowanych", "Ten występ to nie na ten program... żadnego talentu tu nie widziałam, brakowało mi tu rury", "Wystarczy się rozebrać i 3 razy na Tak", "Dlaczego wszystkim dają 3 Tak? Niektórzy żadnego talentu nie mają i to widać i słychać z daleka" - piszą rozczarowani internauci.