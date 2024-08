"Michał jest tak pozytywnie zakręconym chłopakiem, że ja się strasznie cieszę, że właśnie z nim tańczę. Zresztą powiedziałam mu, że ja go podziwiałam od razu, jak go zobaczyłam. Był pierwszym przecież tancerzem, który tańczył z drugim facetem. Poza tym pooglądałam sobie, jak tańczy. Jest tak energetyczną osobą. I ja mu powiedziałam właśnie na samym początku: 'Michał, ja cię bardzo przepraszam, że trafiłeś na najstarszą uczestniczkę'" - wyznała w rozmowie z "Faktem".

"Takiej jego odpowiedzi się nie spodziewałam. Michał powiedział do mnie: ' Majka, ja spełniam swoje marzenie. Ja cię uwielbiam od dziecka i ja tańczę z największą gwiazdą tej edycji! '. No więc tak sobie troszkę pokadziliśmy i od razu było miło" - podsumowała historię Jeżowska.

"Uważam, że to w dzisiejszych czasach jest po prostu śmieszne i nieeleganckie . Jak można wypominać wiek kobiecie, kiedy cały świat idzie do przodu" - przyznała w rozmowie z "Faktem".

"To jest naprawdę bardzo indywidualna rzecz. Więc moim zadaniem będzie pokazać, że warto próbować. Przekraczać swoje granice, poszerzać horyzonty, porwać się na coś, co się wydaje niemożliwe. Spróbować. Tylko wtedy odnosimy zwycięstwo, jeśli próbujemy. To jest bardzo piękna fraza, że przegrywa ten, który nie próbuje, siedzi i nic nie robi. Nawet jeśli nie zdobywamy tej góry, ale idziemy pod nią - to jest już sukces" - podsumowała.