Maja Kapłon przejdzie operację w USA. "To jest nie do pojęcia"

Maja Kapłon, finalistka "The Voice of Poland" musi przejść kosztowną operację, by mieć szansę na normalne życie. Podzieliła się najnowszymi informacjami w sprawie swojego zdrowia.

Maja Kapłon potrzebuje pomocy /Artur Zawadzki / Reporter

Wokalistka zmaga się z chorobą od urodzenia, a przez zaniedbania lekarzy jej stan pogorszył się i zagraża życiu.

Maja Kapłon była finalistką ósmej edycji "The Voice of Poland". Miała przed sobą otwarte drzwi do kariery, jednak ze względu na stan zdrowia musiała zrezygnować z pasji.

Młoda piosenkarka od dzieciństwa cierpi na skoliozę. Przeszła już kilka operacji. Osiemnasta miała być ostatnią, jednak jak się okazało, złamany pręt w kręgosłupie spowodował, że Maja musi poddać się kolejnemu zabiegowi.

"Przez ostatnie dwa lata, kiedy chodziłam ze złamanym prętem, lekarze widzieli to. Jednak nie zostałam poinformowana. Nastąpił regres, mam problemy układu oddechowego. Boję się, że wkrótce się uduszę. Moje ciało kurczy się i miażdży narządy wewnętrzne. Oddycham resztkami sił" - mówiła Kapłon kilka miesięcy temu.

Operacja, której musi się poddać, jest tak skomplikowana, że nie chciał się jej podjąć żaden lekarz w Polsce. Nadzieja wróciła, gdy gotowość wyraził specjalista z Nowego Jorku. Operacja jest jednak bardzo kosztowna - potrzeba ponad pięć milionów złotych.

W pomoc finalistce "The Voice of Poland" zaangażowali się ludzie z całego kraju. W serwisie siepomaga.pl założono zbiórkę na jej leczenie, a uczestnicy i trenerzy programu TVP zorganizowali dla niej koncert charytatywny. Do tej pory udało się zebrać około 2,8 mln zł.

Jednak lekarze z USA zdecydowali się przeprowadzić operację pomimo braku pełnej sumy. Dzięki temu wokalistka zostanie zoperowana już niedługo, a pozostałą kwotę będzie mogła wpłacić później. Znany jest już termin zabiegu.

"Mam nadzieję, że siedzicie, bo to, co wam powiem, zwali was z nóg. Dostałam przed chwilą wiadomość od pielęgniarki, że bukuje dla mnie datę 24 lutego na operację" - poinformowała w najnowszym nagraniu.

Kapłon do Stanów Zjednoczonych wyjedzie już niedługo. "Lecieć muszę już za dwa tygodnie, przez dwa tygodnie będę mieć testing, badania i przygotują plan operacji w oparciu o początkowy, oraz obserwacje na żywo. Muszę zacząć już szukać lokum w NY blisko szpitala, załatwiać loty i wizę (ponieważ mój czas pobytu tam nie jest określony, a wiza jest pewniakiem), oszacować te koszty, rehabilitację po operacji (ponieważ koszty te nie wliczają się w cenę operacji i hospitalizacji)" - tłumaczyła.

"Dziękuję wam, jestem tak szczęśliwa. To jest nie do pomyślenia. To jest nie do pojęcia. Ja teraz wiem, że to się wszystko uda" - cieszyła się młoda wokalistka.