Maja Hyży w programie "Twoja twarz brzmi znajomo": Na plan przychodzi z półroczną córką

Nagrania do 14. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" ruszyły już pełną parą, a pierwszy odcinek show widzowie będą mogli zobaczyć na początku marca w Polsacie. Jedną z uczestniczek będzie Maja Hyży, która pół roku temu urodziła córeczkę Antosię. Wokalistka często przychodzi z nią na plan programu. I nic w tym dziwnego, bo dostała specjalnie dostosowaną garderobę.

Maja Hyży pojawi się w nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" /Adam Jankowski / Reporter

Maja Hyży dała się poznać szerszej publiczności w 2013 r., gdy występowała w show "X Factor". Tuż po programie rozpadło się jej małżeństwo z Grzegorzem Hyżym, a wokalistka przeżywała chwile zwątpienia, czy uda się jej jeszcze szczęśliwie zakochać.

Wszystko zmieniło się ponad rok temu, gdy w jej życiu pojawił się nowy partner Konrad. "Dzięki Tobie jestem lepszą wersją samej siebie" - pisała pod ich wspólnymi z pierwszych miesięcy związku Maja.

Niedługo potem okazało się, że wokalistka jest z nowym partnerem w ciąży i w lipcu urodziło się jej trzecie dziecko, córeczka Antosia (piosenkarka ma jeszcze dwóch synów bliźniaków z poprzedniego małżeństwa: niespełna 9-letnich Wiktora i Alexandra). Wtedy też Maja Hyży opublikowała na Instagramie wzruszające zdjęcie z córeczką w ramionach. "Wróciłam. Nasz Aniołek jest już z Nami, Antosia jest darem od Aniołów, a ja najszczęśliwszą matką na ziemi" - pisała.

Antosia skończyła sześć miesięcy i nadal jest karmiona piersią, ale mimo to Hyży bez wahania przyjęła propozycję występów w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", którą dostała od Polsatu. Nagrania odcinków 14. edycji już trwają, a to dla uczestników oznacza pełną mobilizację, bo niemal codziennie są zaangażowani w pracę - spotykają się na występach przed kamerami, ale same nagrania są poprzedzone wieloma próbami, sporo czasu zabiera także dopracowanie charakteryzacji i przygotowania wokalne do każdego odcinka.

Jak sobie z tym radzi karmiąca mama i kto zajmuje się małą Antosią, gdy jej mama jest na próbach czy nagraniach? Okazuje się, że Maja Hyży przyjeżdża na plan z córeczką, bo produkcja zapewniła jej przestronną garderobę, w której jest kanapa, mata do zabawy dla dziecka, leżaczek, przewijak i wszystkie inne sprzęty niezbędne do opieki nad niemowlakiem. Gdy piosenkarka ma przerwę w pracy, może wygodnie spędzać czas z córką, nakarmić ją i się z nią pobawić. W czasie nagrań opiekę nad Antosią przejmuje niania.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Uczestników oceniają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska i aktorka Katarzyna Skrzynecka. W 13. edycji dołączył do nich Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego 2020 r. aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

Gospodarzami show niezmiennie są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Jesienią w 13. odsłonie triumfował Czadoman, który wyprzedził Filipa Gurłacza i Gosię Andrzejewicz.



O główną nagrodę w "Twoja twarz brzmi znajomo" z Mają Hyży rywalizować będą: gwiazda discopolowej grupy Piękni i Młodzi Magda Narożna, aktorka Tamara Arciuch (m.in. "Przyjaciółki", "M jak miłość", "Niania" czy "Wesele"), aktorka Anna Maria Sieklucka (m.in. "365 dni"), aktorzy Lesław Żurek ("Mała Moskwa", "Zabawa zabawa" czy "Przyjaciółki"), Michał Meyer ("Miasto 44", "Amok", "Czas honoru"), Piotr Gawron-Jedlikowski (Tymoteusz z serialu "Pierwsza miłość") i Paweł Góral, który zyskał popularność dzięki napisaniu pierwszego na świecie "insta-serialu", emitowanego w ramach insta-story na Instagramie.