Magdalena Narożna zachwyciła w telewizji. "Jaki głos!"

Magdalena Narożna jest jedną z uczestniczek tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W pierwszym odcinku zachwyciła jury i widzów.

Reklama

Magdalena Narożna przed rozpoczęciem emisji programu /Tricolors /East News

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Reklama

Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



"To jest fantastyczna przygoda i cieszę się ogromnie, że miałam okazję wziąć w tym udział. Myślę, że te przyjaźnie, które my zawiązaliśmy tutaj na planie będą niekończące, także to jest ogromne wynagrodzenie za to wszystko" - mówiła.



W pierwszym odcinku programu Narożna wcieliła się w Piotra Cugowskiego. Wykonała utwór "Kto nie kochał".



Jury było zachwycone jej występem. "To, co udało ci się uzyskać w ekspresji ciała, to że stałaś, ruszałaś się jak facet, to po prostu wszystko złożyło się na fenomenalny występ" - skomentował Kacper Kuszewski.

Instagram Post