Magdalena Narożna w "Twoja twarz brzmi znajomo". Z czego musiała zrezygnować?

W drugim odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Magdalena Narożna wcieliła się w Halinę Frąckowiak. Jak wypadła na scenie?

Magda Narożna w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



"To jest fantastyczna przygoda i cieszę się ogromnie, że miałam okazję wziąć w tym udział. Myślę, że te przyjaźnie, które my zawiązaliśmy tutaj na planie będą niekończące, także to jest ogromne wynagrodzenie za to wszystko" - mówiła.



W pierwszym odcinku programu Narożna wcieliła się w Piotra Cugowskiego. Wykonała utwór "Kto nie kochał". Z kolei w drugim wystąpiła jako Halina Frąckowiak z festiwalu w Sopocie w 1984 r. (przebój "Tin Pan Alley").

Wideo "Twoja twarz brzmi znajomo 14" - odcinek 2 (Polsat/Ipla)

"Halina Frąckowiak jest moją ulubioną wokalistką z tamtych lat. Oczarowałaś mnie, bardzo dobry występ, dziękuję" - chwalił juror Adam Strycharczuk, który przyznał Narożnej siedem punktów. W sumie za swój występ gwiazda disco polo zebrała 20 pkt., co dało jej piąte miejsce w odcinku. Również piątą pozycję zajmuje w generalnej klasyfikacji.

Zdjęcie Magda Narożna jako Halina Frąckowiak w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" / Maciej Zawada / Polsat

"Ten program wiąże się przede wszystkim z zupełnie innym doświadczeniem. Trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, przestawić się, np. dłuższy czas miałam przedłużane rzęsy, co było wygodne na koncertach, a teraz nie mogę takich nosić. Troszeczkę dziwnie się czułam na początku, ale to kwestia przyzwyczajenia" - komentuje Narożna w rozmowie z "Super Expressem".