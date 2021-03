Magdalena Narożna w "Twoja twarz brzmi znajomo". Tak gwiazda zespołu Piękni i Młodzi wygląda bez makijażu

W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie uczestnicy przechodzą wiele zaskakujących metamorfoz. Magdalena Narożna w mediach społecznościowych regularnie pokazuje swoje przemiany.

Reklama

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) bierze udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Reklama

Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



"To jest fantastyczna przygoda i cieszę się ogromnie, że miałam okazję wziąć w tym udział. Myślę, że te przyjaźnie, które my zawiązaliśmy tutaj na planie będą niekończące, także to jest ogromne wynagrodzenie za to wszystko" - mówiła.



W pierwszym odcinku programu Narożna wcieliła się w Piotra Cugowskiego. Wykonała utwór "Kto nie kochał". Z kolei w drugim wystąpiła jako Halina Frąckowiak z festiwalu w Sopocie w 1984 r. (przebój "Tin Pan Alley").

Wideo "Twoja twarz brzmi znajomo 14" - odcinek 2 (Polsat/Ipla)

Po dwóch odcinkach Narożna zajmuje piątą pozycję w generalnej klasyfikacji. W najbliższym odcinku wcieli się w Liz Mitchell, jedną z wokalistek ikony disco - Boney M.



Na Instagramie w ostatnim czasie pokazała dwa zdjęcia, dość mocno różniące się od siebie - w pełnym makijażu oraz z przygotowań do "TTBZ", w wersji bez upiększeń i zasłonięty włosami i brwiami.

Instagram Post

Instagram Post

"I co? Łyso Ci?" - napisał w komentarzu Bogumił "Boogie" Romanowski z grupy Łobuzy, który w 10. edycji zajął ostatecznie szóste miejsce.