Magdalena Narożna w "Twoja twarz brzmi znajomo": Moją idolką jest Edyta Bartosiewicz

Po programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Magda Narożna zamierza ostro wziąć się do pracy ze swoją discopolową grupą Piękni i Młodzi. A w kogo chciałaby się wcielić w show Polsatu?

Magda Narożna jest liderką grupy Piękni i Młodzi AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi ( posłuchaj! ), który szerszej publiczności dał się poznać z występów w programie "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) czy już w roli gwiazdy podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych. Wprost mówi o "fantastycznej przygodzie".

Po czterech odcinkach Narożna zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 76 punktów. Prowadzi Michał Meyer (119) przed Lesławem Żurkiem (113) i Anną Sieklucką (102).



Pytana o największe wyzwanie gwiazda disco polo wskazuje na wokal.

"Jest to megawyzwanie dla wokalistów, ponieważ musimy zapomnieć o swoich przyzwyczajeniach, barwie. Tutaj o tym zapominamy, bo musimy przestawić się na coś innego" - opowiada w "Super Expressie".

W najbliższym odcinku wcieli się w Michaela Patricka Kelly'ego z grupy The Kelly Family ("Beautiful Madness"). Na razie najlepiej oceniono jej występ jako Liz Mitchell, jednej z wokalistek ikony disco - Boney M. w utworze "Brown Girl in the Ring" ( sprawdź! ).

"Chciałabym wcielić się w rolę Edyty Bartosiewicz. To moja idolka, którą od lat uwielbiam i szanuję za jej twórczość. Według mnie jest jedną z najlepszych polskich wokalistek oraz świetną autorką muzyki. Zdecydowanie to ona dałaby mi największą radość" - opowiada Narożna.