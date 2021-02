Magdalena Narożna w doskonałym humorze. Powód jest prosty

Magdalena Narożna pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na ostatnim nagraniu widać, że jest w świetnym humorze. Powód szybko wyszedł na jaw.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Jest również uczestniczką nadchodzącej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



Stale też pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami, często publikując na Instagramie nowe zdjęcia.



Teraz na jej story pojawiły się krótkie nagrania, na których widać pięknie ubraną i pomalowaną wokalistkę w doskonałym humorze. Jak wyjaśniła, taką radość sprawiają jej występy w programie Polsatu.

"To jest fantastyczna przygoda i cieszę się ogromnie, że miałam okazję wziąć w tym udział. Myślę, że te przyjaźnie, które my zawiązaliśmy tutaj na planie będą niekończące, także to jest ogromne wynagrodzenie za to wszystko" - wspomniała Narożna.



Pierwszy odcinek nowej edycji zostanie wyemitowany w piątek, 5 marca, o godzinie 20, na antenie telewizji Polsat.