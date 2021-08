Na Instagramie Magdalenę Narożną śledzi ponad 179 tys. fanów. Wokalistka grupy Piękni i Młodzi w mediach społecznościowych chętnie pokazuje także ujęcia ze swojego życia prywatnego.

Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć ją razem z narzeczonym Krzysztofem Byniakiem. Para odpoczywa obecnie w Łebie nad Bałtykiem.

"Janusz i Grażyna na plaży, parawan oczywiście obowiązkowy. Pozdrawiamy i życzymy wspaniałego dnia" - napisała, pokazując swoje zdjęcie w czerwonym bikini.

Fani zwrócili uwagę też na burzę loków - okazuje się, że tak wyglądają naturalne włosy Narożnej, która do niedawna pokazywała się na scenie z charakterystycznym irokezem.

Obecnie wokalistka szykuje się do kolejnych występów telewizyjnych z grupą Piękni i Młodzi - 13 sierpnia będą jedną z gwiazd Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie (transmisję przeprowadzi Polsat).



Kim jest Magdalena Narożna, liderka grupy Piękni i Młodzi?

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak.

Narożna pokazała się też szerokiej publiczności w ostatniej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.



Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Ostatnio zespół wydał kolejny nowy teledysk do utworu "Jak w bajce (Ti Amo)".