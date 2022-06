Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pochwaliła się długimi nogami. "Spać nie będę mógł"

Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Reklama

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) i jej długie nogi

Na Instagramie wokalistka pochwaliła się nowym zdjęciem.

"Pogoda dziś nie rozpieszcza, ale to wcale nie przeszkadza by świetnie się bawić. Tego Wam życzę!" - napisała.

Zdjęcie, które dodała ma być zapowiedzią najnowszego klipu zespołu Piękni i Młodzi.

Instagram Post

"A tu mały kadr z naszej najnowszej produkcji... która już niebawem" - dodała.

Na zdjęciu wokalistka wyeksponowała długie nogi, na c o fani mogli zareagować tylko w jeden sposób.

"O Matko Bosko, spać nie będę mógł", "Najpiękniejsza", "Najlepsze zdjęcie jakie do tej pory widziałam" - piszą w komentarzach.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post