Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 13-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. W tym składzie zespół zaprezentował najnowszy singel "Drama" , który Piękni i Młodzi wykonali podczas pokazywanego przez TVP koncertu Roztańczony PGE Narodowy.

To właśnie tam za kulisami doszło do spotkania Narożnej z Mają Hyży.

"Pełne optymizmu pozdrawiamy z przepiękną Mają Hyży. Maja jesteś wielka" - napisała gwiazda disco polo, a na jednym ze zdjęć widać, jak obie wokalistki dają sobie buziaka w usta.

Instagram Post Rozwiń

"Posłuchajcie Naszej DRAMY. Głos Madzi jest niezastąpiony, ale mam nadzieję, że dałam radę. Cudownie było Cię zobaczyć i porozmawiać" - dodała Maja Hyży, prezentując nagranie zza kulis, na którym w duecie zaśpiewały fragment najnowszej piosenki grupy Piękni i Młodzi.

Instagram Rolka Rozwiń

"Super, może jakiś duecik?" - dopytuje jedna z fanek. W komentarzach nie brak też uwag do nowego wizerunku Narożnej, która postawiła na fryzurę kojarzącą się z latami 90. "Madzi fryzjer do zwolnienia" - czytamy.



Clip Piękni i Młodzi Magdalena Narożna Walczę o ciebie - & PLAYBOYS

Czytaj także:



Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) chwali się sylwetką. "Fiu, fiu, fiu"

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała zdjęcia w skąpym bikini. Fani oszołomieni! "Jak Afrodyta"

Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) odsłoniła biust. "Co to za królewna"