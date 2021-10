Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu - Dawida Narożnego zastąpił Daniel Biczak.

Magda Narożna "poprawiła" fryzurę?

Narożna ma spore grono fanów na Instagramie, z którymi chętnie dzieli się swoją prywatnością. Na jednym z ostatnich zdjęć pokazała się w nowej fryzurze.

"Lubię bawić się kolorami, a że już dawno tego nie robiłam... Taki efekt osiągnęliśmy" - napisała Narożna.



Metamorfoza nie spodobała się części fanów. "Wolę blond", "Mi się nie podoba, w blondzie lepiej zdecydowanie!", "Blond wygrywa..." - ocenili użytkownicy Instagrama.



Ciężko stwierdzić czy Magda Narożna przejęła się tymi komentarzami, czy po prostu znów postanowiła zaszaleć, ale opublikowała kolejne zdjęcie w nowej fryzurze. Fioletowego koloru co prawda nie zmieniła, ale zafundowała sobie warkocze.

"Znalazłam sposób na nieład na mojej głowie" - oświadczyła.



Najwyraźniej wokalistka trafiła w gusta swoich fanów, bo pozytywnych komentarzy nie brakuje.