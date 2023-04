Magda Narożna kusi w przezroczystej kreacji. Wszystko widać!

Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) w seksownej kreacji. Wszystko widać!

Gwiazda na świetny kontakt ze swoimi fanami, z związku z czym publikuje wiele zdjęć i filmów w mediach społecznościowych.

Tym razem pokazała się w przezroczystej, seksownej kreacji, a fani aż zamarli z niedowierzenia. Wszyscy zastanawiają się, czy wokalistka Piękni i Młodzi jest pod wyjątkową sukienką naga.

"A w majówkę wchodzę tak" - pisze Narożna.

"Jest pani okazem piękności", "Pięknie wyglądasz", "Najseksowniejsza" - piszą fani.

