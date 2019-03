Magda Femme i Marcin Czerwiński znowu razem ("Nie mów mi, że za późno")

Magda Femme, była wokalistka Ich Troje, ponownie połączyła siły z Marcinem Czerwińskim, półfinalistą szóstej edycji "Must Be The Music".

Magda Femme znów połączyła siły z Marcinem Czerwińskim /Tricolors / East News

"Nie mów mi, że za późno" to nowa propozycja Magdy Femme w pozytywnym, latynoskim klimacie - czytamy.

Wideo Magda Femme & Marcin Czerwiński - Nie mów mi, że za późno ft. ZAWIDZKI (OFFICIAL AUDIO)

Byłej wokalistce Ich Troje ponownie towarzyszy Marcin Czerwiński. Gościnnie w utworze pojawia się Zawidzki, a za produkcję opowiada Michał Włodarski.

To już druga wspólna piosenka Femme i Czerwińskiego. Poprzedni utwór "Bo to moja wina" (ponad 2 mln odsłon) to polska wersja przeboju "Echame la culpa" Luisa Fonsiego.

Clip Magda Femme Bo to moja wina | Luis Fonsi "Echame la culpa" POLSKA WERSJA - & Marcin Czerwiński

Pochodzący z Częstochowy Marcin Czerwiński to amator muzyki i mistrz kulturystyki. Wokalista podczas odcinka castingowego "Must Be The Music" wzruszył widzów i jurorów swoją interpretacją przeboju "Use Somebody" Kings Of Leon.

"Chyba każdego to wzrusza, jak przychodzi taki facet o wrażliwości kruchej roślinki. Wykonanie nie było wybitne, ale delikatnością i skromnością zupełnie mnie pan rozwalił" - skomentowała wówczas jego występ Elżbieta Zapendowska.

Od Kory uczestnik usłyszał, że jest "bardzo słodkim misiem". "Tutaj chodzi o emocje, to było coś pięknego, bardzo pan nas wzruszył" - dodał Wojtek Łozowski. Wzruszenia nie krył też obsypywany komplementami sam wykonawca, który ocierał łzy.

Clip Marcin Czerwiński Powietrze

Solową dyskografię Magdy Femme zamyka płyta "Retro Love" z 2014 r. Później wydała jeszcze single "Jestem na tak" (z Nowatorem) oraz "Zrób mi dobrze/Nie rozmieniaj się".

Największym komercyjnym sukcesem byłej wokalistki Ich Troje (z grupą współpracowała w latach 1995-2001) pozostaje wydana w 2001 r. płyta "5000 myśli".

Clip Magda Femme Z tobą do gwiazd

