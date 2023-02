Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Reklama

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Czytaj także: Piękni i Młodzi: Magdalena Narożna korzysta z uroków natury. Gorące zdjęcia w bikini

Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) w przezroczystym stroju. "Umiesz rozpalić zmysły"

Magdalena Narożna na Instagramie zapowiedziała nowości swojego zespołu.

"Będzie bardzo energicznie. Zobaczycie mnie w zupełnie innej odsłonie. Jesteście ciekawi?"- pyta Narożna.

Oprócz tego, wokalistka opublikowała zdjęcie w seksownym, prześwitującym kostiumie, który natychmiast pobudził wyobraźnię jej fanów.

Instagram Post Rozwiń

"Super", "Umiesz rozpalić zmysł", "Sexy", "Piękna jak zawsze i młoda" - piszą zachwyceni.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Czytaj także: Magdalena Narożna w zupełnie nowej roli! Została opiekunką