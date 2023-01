Madonna ( posłuchaj! ) ma dwoje biologicznych i czworo adoptowanych dzieci z Malawi. Wspólnie ze swoimi afrykańskimi latoroślami - 18-letnim Davidem, 17-letnią Mercy oraz 11-letnimi bliźniaczkami Stellą i Esterą przebywa obecnie w Kenii. Niedawno spędzili dzień w Kiberze, największej dzielnicy biedy w Afryce Wschodniej, która znajduje się na obrzeżach Nairobi.

"Moje dzieci stworzyły mural z potłuczonego szkła w Kiberze, na cześć wielkiej pracy, którą wykonuje tam Kennedy Odede" - gwiazda napisała pod nagraniem dokumentującym ich pobyt w stolicy Kenii.

Mural przedstawia "drzewo życia", dwoje ludzi stojących jego gałęziami oraz latającego nad nimi gołębia. Kennedy Odede to ceniony kenijski społecznik, który powołał do życia Shining Hope for Communities (SHOFCO).

"To organizacja, którą stworzył, gdy był dzieckiem mieszkającym w slumsach Nairobi, aby pomóc rodzinom żyjących w tych trudnych warunkach. Organizacja realizuje to skupiając się na filtrowaniu wody, edukacji, udzielaniu pożyczek dla kobiet i mężczyzn na rozpoczęcie działalności gospodarczej i niwelowaniu przemocy ze względu na płeć poprzez wzmocnienie pozycji kobiet (...). Jesteśmy pod wrażeniem jego pracy i zaangażowania w tę społeczność i cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z nim i jego żoną Jessicą" - stwierdziła Madonna.

Gwiazda odwiedziła też placówki powołane przez SHOFCO - szkołę dla dziewcząt, bibliotekę i centrum pomocy dla kobiet.

Z kolei nadejście Nowego Roku Madonna świętowała w Malawi. Z tego kraju pochodzi czworo jej adoptowanych dzieci. Tam też w 2006 r. założyła fundację Risinig Malawi, która pomaga sierotom.

