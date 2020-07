Madonna pokazała kolejne półnagie zdjęcie na Instagramie. Co napisała?

Choć słynna wokalistka w sierpniu 62 lata, nie przeszkadza jej to w publikowaniu w mediach społecznościowych bardzo odważnych zdjęć, na których chwali się swoim zadbanym ciałem. I trudno jej się dziwić, bo ilekroć to robi, to jej fani rozpływają się z zachwytu i piszą, że Madonna ma figurę, której mogą jej zazdrościć 30-latki.

Madonna często publikuje swoje nagie zdjęcia w mediach społecznościowych /MPNC/Backgrid /East News

Tym razem Madonna zapozowała przed łazienkowym lustrem ubrana tylko w majtki, kapelusz i naszyjnik. Podpierała się też kulą, z którą nie rozstaje się od czasu, gdy nabawiła się kontuzji kolana.

"Wszyscy mają krocze" - podpisała zdjęcie gwiazda.

Fotografia wywołała zachwyt fanów. "Wszystko, co robisz, cała twoja odwaga, żeby robić to, czego się nie powinno, jest ogromną inspiracją dla ludzi spychanych na całym świecie na margines" - napisał jeden z internautów. "Za kilka godzin o tym zdjęciu będą mówić wszyscy, bo ludzie nie potrafią znieść, że 61-letnia kobieta może zrobić sobie selfie tylko w majtkach" - dodał inny.

Wideo Madonna zdradziła, że zrobiła test i ma przeciwciała koronawirusa. 61-latka zamierza teraz poszaleć (Cover Video/x-news)

Część fanów nie zachwycało się odwagą, ale wyglądem wokalistki. W komentarzach często pojawiały się uwagi, że gwiazda wygląda na 30, a nawet 20 lat. Niektórzy stwierdzili, że na tym zdjęciu Madonna jest bardzo podobna do Miley Cyrus.

"Czy jesteś bliźniaczką Miley?" - zapytał jeden z wielbicieli Madonny, a inni zaczęli nawet oznaczać Cyrus w komentarzach. Jak dotąd ani Madonna, ani Miley Cyrun nie skomentowały, czy zgadzają się z takim porównaniem.