O filmowej biografii Madonny mówi się od niespełna dwóch lat. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się jesienią 2020 roku, kiedy to nazywana królową popu artystka ogłosiła plan wyreżyserowania filmu o sobie samej.

"Będzie to opowieść o mojej drodze z nowojorskich slumsów do największych światowych scen oraz o tym, jak udało mi się przetrwać w męskim świecie. Pojawi się szerokie spektrum emocji. Chcę pokazać niesamowitą podróż, w jaką zabrało mnie życie" - wyjaśniła wówczas gwiazda w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście.

Reklama

Filmową autobiografię Madonna nakręci w oparciu o scenariusz, który napisała wraz z dramatopisarką Erin Cressidą Wilson. Pierwotnie w pracach nad scenariuszem pomagać miała nagrodzona Oscarem za film "Juno" Diablo Cody, jednak wycofała się ona z udziału w projekcie.

Autorka hitów "Like a Virgin" i "La Isla Bonita" jest obecnie na etapie poszukiwań odtwórczyni głównej roli. Kierowniczka castingu Carmen Cuba wybrała już ponoć pięć kandydatek, które powalczą między sobą o angaż. W wyścigu udział biorą Florence Pugh, Julia Garner, Alexa Demie, Odessa Young oraz Emma Laird. Wcześniej rozważano także Sky Ferreirę i gwiazdę serialu "Euforia" Sydney Sweeney. Jak na łamach "The Hollywood Reporter" donosi osoba z bliskiego otoczenia Madonny, ubiegające się o tę rolę aktorki z całą pewnością nie będą miały łatwego zadania. Lista wymagań gwiazdy może przyprawić o zawrót głowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruda jako Madonna w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

"Chce znaleźć osobę, która przetrwa 11-godzinne sesje z jej osobistym choreografem oraz zachwyci ją na wokalnych i tanecznych przesłuchaniach. Musi być w stanie zrobić dosłownie wszystko" - wyjaśnia cytowane przez pismo źródło.

Opowiadając o przebiegu prac nad jej filmową autobiografią, Madonna przyznała, że angażując się w ten projekt rzuciła samej sobie nie lada wyzwanie.

"Jak dotąd jest to dość szalone doświadczenie. Jestem na razie w trakcie pisania scenariusza i po prostu decyduję, które historie opowiedzieć, ile szczegółów należy uwzględnić, które postacie rozwinąć. To był naprawdę długi i żmudny proces, który okazał się jednocześnie formą autoterapii" - zdradziła piosenkarka jesienią ubiegłego roku w rozmowie z "Associated Press".

Artystka potwierdziła wówczas, że jedną z najpoważniejszych kandydatek do roli w filmie jest wspomniana Florence Pugh, którą widzowie znają doskonale z takich produkcji, jak "Małe kobietki" czy b. "Jeśli tylko zechce mnie zagrać, ma pewne miejsce na mojej liście" - wyznała artystka.