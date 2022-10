Madonna obecna jest na scenie od początku lat osiemdziesiątych i od zawsze wzbudzała kontrowersje.

Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" ( posłuchaj! ) zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, ale w 2019 roku wydała album "Madame X".



Na koncie ma ponad 300 mln sprzedanych płyt, co plasuje jej w gronie największych gwiazd estrady. Na 2022 r., w związku z 40-leciem swojej kariery, planuje serię reedycji swoich płyt.

W październiku 2021 r. ukazał się dokumentalny film "Madame X" o trasie promującej ostatni album Królowej Popu.

Madonna opublikowała na TikToku wideo, w którym trzyma różowe majtki i rzuca nimi od niechcenia do kosza, ale nie trafia. Film podpisany jest słowami :"If I miss, I'm Gay" ("Jeśli nie trafię, jestem jestem lesbijką").

Fani wokalistki uważają, że w ten sposób kontrowersyjna wokalistka dokonała coming outu i przyznała się do swojej orientacji seksualnej. O zainteresowaniu tą kwestią świadczy popularność filmu - polubiło go 1,5 miliona użytkowników.

TikTok

Od miesięcy toczy się dyskusja na temat dynamicznie zmieniającej się twarzy gwiazdy. Fani twierdzą, że z trudem poznają swoją ulubioną wokalistkę.

"Gdyby nie podpis to w życiu bym nie zgadła, se to Madonna", "Co się z nią stało?", "Jestem przerażona" - czytamy pod filmem.

