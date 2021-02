Machine Gun Kelly nosi na szyi wisiorek z kroplą krwi Megan Fox

Amerykański raper Machine Gun Kelly znalazł dosyć oryginalny sposób na to, aby okazywać miłość swojej partnerce, którą od niedawna jest aktorka Megan Fox. Postanowił bowiem nosić na szyi flakonik z kroplą jej krwi. Nie on pierwszy wpadł jednak na ten pomysł. I nie zagwarantowało to trwałości związku.

Muzyk zamieścił na Instagramie zdjęcie przezroczystego flakonika, przytwierdzonego do łańcuszka. W naczyniu znajduje się kropla czerwonego płynu przypominającego krew. "Noszę twoją krew na mojej szyi" - ten podpis pod zdjęciem rozwiewa wątpliwości, czym jest tajemnicza substancja. Na kolejnych zdjęciach w galerii, Machine Gun Kelly wymienia czułości z aktorką.

Fani piosenkarza tę ekstrawagancką biżuterię mogą odczytać jako swoiste postscriptum do teledysku "Bloody Valentine" (Krwawa walentynka) z repertuaru tego muzyka, w którym zagrała również Megan Fox. Klip miał premierę w maju 2020 r.

Para poznała się jednak wcześniej, na początku zeszłego roku, na planie filmu "Midnight in the Switchgrass". Wiosną ich spotkanie nabrały bardziej romantycznego charakteru. Formalnie, Fox wciąż jest żoną Briana Austina Greena, z którym ma troje dzieci. Rozwód bowiem nie został jeszcze sfinalizowany, mimo że para ogłosiła rozstanie pod koniec 2019 roku.

W historii show-biznesu już była para, która swoją miłość przypieczętowała krwią. Chodzi o Angelinę Jolie i Billy'ego Boba Thorntona, którzy byli małżeństwem dwie dekady temu. "To, co mieliśmy na szyjach, to nie były nawet fiolki z krwią. Angie kupiła kiedyś dwa maleńkie medaliki. Nakłuliśmy sobie palce długopisem i każde z nas wpuściło do tych medalików po kropli krwi" - Thornton tłumaczył po latach.