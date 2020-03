M.I.A. kontrowersyjnie o szczepionkach. "Wolałabym umrzeć"

Wokalistka i raperka M.I.A. wypowiedziała się na swoim Twitterze na temat szczepionek i przymusowych szczepień dzieci. Fani są oburzeni słowami gwiazdy.

M.I.A. wzburzyła fanów swoimi wpisami na temat szczepionek i koronawirusa /David Wolff - Patrick/Redferns /Getty Images

M.I.A., która zadebiutowała w 2004 roku, od zawsze słynęła z tego, że nie boi się wypowiadać głośno na kontrowersyjne tematy ( sprawdź najnowszy utwór! ).



W ostatnich dniach pochodząca ze Sri Lanki wokalistka w swoich wpisach na Twitterze zaczęła wypowiadać się na temat szczepionek. To drażliwy temat, zwłaszcza w okresie, gdy na świecie rozprzestrzenia się koronawirus. Na całym świecie zarażonych jest już ponad 470 tys. osób, a ponad 21 tys. zmarło.

"Jeśli będę musiała wybrać szczepionkę lub chip, wybiorę śmierć" - napisała w jednym z postów. "Nie panikuj, wszystko w porządku. Nie umrzesz. Tylko oddychaj. Wszystko będzie dobrze (...). Wszystkie szczepionki, które już miałeś, wystarczą, abyś przez to przeszedł" - czytamy w kolejnym.



Opisała również historię, gdy musiała przymusowo zaszczepić swoje dziecko. "W Ameryce musiałam zaszczepić dziecko przed dopuszczeniem go do szkoły. To była dla mnie najcięższa sprawa. Dla matki, która nie ma wyboru" - opowiadała.

"Nigdy więcej nie chcę się tak czuć. Był chory przez 3 tygodnie, lekarze pompowali w niego antybiotyki, aby zbić gorączkę wywołaną trzema szczepionkami" - dodała, tłumacząc, że jest to ograniczanie wolnego wyboru.

Obserwujący ją internauci zaczęli komentować zachowanie wokalistki. "Proszę, przestań mówić, bądź odpowiedzialna w stosunku do osób, które cię obserwują", "Powiedz to 19 tys. osób, które właśnie umarły" - pisali fani.

"Nie dostaniesz świnki, odry ani ospy wietrznej, jeśli tylko oddychasz - MIA, najnowszy covidiot na świecie" - dodawali niektórzy bardziej bezpośrednio.

M.I.A. ma na koncie pięć studyjnych albumów, na których znalazły się piosenki utrzymane w wielu różnych gatunkach muzycznych - od rapu, przez elektronikę (także taneczną), po alternatywny pop i r&b. Artystka była za nie wielokrotnie wyróżniana. Swoje piosenki prezentowała też w Polsce, występując podczas m.in. Open'er Festivalu w Gdyni czy Off Festivalu w Katowicach.



Maya ma na swoim koncie m.in. nominację do Oscara - za utwór "Paper Planes" ( sprawdź tekst i polskie tłumaczenie piosenki! ), wykorzystany w filmie "Slumdog. Milioner z ulicy" Danny'ego Boyle'a.

Naprawdę nazywa się Mathangi Maya Arulpragasam, a rozwinięcie jej pseudonimu odczytuje się jako "Mission in Action".