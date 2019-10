Lynyrd Skynyrd: Larry Junstrom nie żyje

W wieku 70 lat zmarł Larry Junstrom, współzałożyciel i były basista rockowej grupy Lynyrd Skynyrd.

Larry Junstrom (po lewej) i Don Barnes z zespołem .38 Special na scenie w 2012 r. /Chris McKay/WireImage /Getty Images

"Był wspaniałym przyjacielem z wielkim sercem dla każdego, kogo spotkał na swojej drodze. Nie będzie drugiego takiego jak on" - czytamy w komunikacie na Facebooku opublikowanym przez muzyków grupy .38 Special.

Amerykanie złożyli też kondolencje najbliższym Larry'ego Junstroma - żonie Thani i dalszej rodzinie.

Larry Junstrom był współzałożycielem powstałej w 1964 r. southernrockowej grupy Lynyrd Skynyrd.

W tym zespole występował do 1971 r., kiedy został zastąpiony przez Leona Wilkesona.

Do dowodzonego przez Donniego Van Zanta zespołu .38 Special dołączył w 1976 r. Wspomniany Donnie to brat Ronniego Van Zanta i Johnny'ego Van Zanta.

Larry zagrał na wszystkich 12 studyjnych płytach .38 Special. W grupie występował do 2014 r., kiedy to musiał zrezygnować z grania po operacji dłoni.



Wziął także udział w nagraniu utworu "Need All My Friends", jednego z pierwszych utworów Lynyrd Skynyrd (zarejestrowanego jeszcze pod nazwą Lynyrd Skynard).

Amerykański zespół to chyba najbardziej doświadczona tragicznymi zdarzeniami formacja w historii rocka: 20 października 1977 roku, zaledwie trzy dni po wydaniu piątego studyjnego albumu "Street Survivors", podczas lotu na jeden z koncertów, doszło do katastrofy lotniczej. Na miejscu zginęli współzałożyciel, wokalista Ronnie Van Zant, gitarzysta Steve Gaines oraz jego siostra, Cassie Gaines (wokalistka The Honkettes wspierająca Lynyrd Skynyrd na scenie). Pozostali członkowie doznali poważnych obrażeń.

Poza ofiarami katastrofy lotniczej w ciągu ponad pięciu dekad działalności zmarli także gitarzysta Allen Collins (1990), basista Leon Wilkeson (2001), klawiszowiec Billy Powell (2009), gitarzysta i basista Ed King (2018), gitarzysta Hughie Thomasson (2007), basista Ean Evans (2009) i perkusista Bob Burns (2015).

Obecnie jedynym członkiem pochodzącym z oryginalnego składu jest Gary Rossington (gitara), któremu towarzyszą wokalista Johnny Van Zant (brat Ronniego), Rickey Medlocke (wokal, perkusja, gitara), Mark "Sparky" Matejka (gitara), Michael Cartellone (perkusja), Keith Christopher (bas), Peter Keys (klawisze) i śpiewające w chórkach Dale Krantz-Rossington i Carol Chase.

W 2006 roku grupa została wprowadzona do Rockandrollowego Salonu Sław. Do tej pory zespół sprzedał ponad 30 mln płyt.