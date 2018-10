Łukasz Łyczkowski & 5 Rano: Płyta "Korzenie" debiutem po "The Voice of Poland"

Łukasz Łyczkowski, przez wielu nazywany czarnym koniem ósmej edycji "The Voice of Poland", zajął ostatecznie drugie miejsce w programie. W piątek (19 października) do sklepów trafia drugi album "Korzenie" nagrany pod szyldem Łukasz Łyczkowski & 5 Rano.

Łukasz Łyczkowski wydał płytę z grupą 5 Rano AKPA

Łukasz Łyczkowski w finale "The Voice of Poland" musiał uznać wyższość jedynie Marty Gałuszewskiej, podopiecznej Michała Szpaka.

- Baliśmy się, że Łukasz będzie chciał wygrać dla nas, ale tak naprawdę wiesz, gdzie my mamy wygraną. Gdy uplasował się na drugim miejscu zobaczyliśmy, że jest zadowolony, to ucieszyliśmy się, bo my byliśmy totalnie zachwyceni - mówił Tomson w rozmowie z Interią.

Baron natomiast zwrócił uwagę na fakt, że Łyczkowski wyróżniał się spośród innych uczestników i mógł odnieść spektakularny sukces lub porażkę.

- Łukasz przyszedł do programu, który żeruje na muzyce bardzo popularnej i wiedział, że albo go wyrzucą na początku albo rozbije bank. Teraz miliony widzów wiedzą, kim jest - mówił trener.

Tomson i Baron już wtedy podkreślali, że wierzą w sukces swojego podopiecznego.

- Gdy masz pasję, to ciężko robić ci coś w życiu, zapominając o niej. Ci ludzie i tak będą śpiewać. Pytanie czy będą zdeterminowani i zostaną wielkimi gwiazdami za parę, paręnaście lat, czy też wystarczy im śpiewanie dla satysfakcji. Wiem, że Łukasz ma pasję i gdy śpiewa, to trzęsie mu się całe serce - opowiadał Baron.

Łukasz Łyczkowski zbierał doświadczenie u boku m.in. Leszka Cichońskiego, z którym nominowany był do nagrody Fryderyki, wystąpił na Przystanku Woodstock, ale sam osobiście za największy sukces uważa występ na Festiwalu "Ku Przestrodze" u boku Sebastiana Riedla & Cree.

Do promocji płyty "Korzenie" wybrano utwory "To jest mój rock'n'roll" i "Nie wiem jak".

"'Nie wiem jak' to bardzo osobisty utwór Łyczka. Nie wiem jak żyć... Ilu z nas zadaje sobie to pytanie zmagając się z zastaną rzeczywistością, w dobie gonitwy za mamoną, nieustannie mając poczucie wciągania przez system. W utworze Łukasz rozlicza się z demonami z przeszłości, oczyszcza się z fałszu i rozlicza ze zdrady, na koniec dziękując Tej, która nauczyła go żyć. I tego i Wam życzymy, abyśmy wspólnie nauczyli się żyć godnie, w pełni przyjmując na siebie co przyniesie los" - czytamy na facebookowym profilu grupy Łukasz Łyczkowski & 5 Rano.

W nagraniu tego drugiego singla Łyczkowskiego wspomogli Piotr Łukaszewski (ceniony realizator i producent, były gitarzysta grupy Ira) i jego syn Mikołaj Łukaszewski.