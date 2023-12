"Oath Of Midnight Ashes", nowy longplay Luciferian Rites, czołowego przedstawiciela meksykańskiej sceny blackmetalowej, powstał w studiach Adan i The Burning House. Okładkę przygotowało południowokoreańskie Vhan Artworks.

Świeży materiał Luciferian Rites będzie mieć swą premierę 26 stycznia 2024 roku w barwach amerykańskiej Moribund Records (CD, na winylu, cyfrowo).



"Evangelion Of The Black Misanthropy", poprzedni album meksykańskich blackmetalowców, trafił na rynek w 2021 roku nakładem japońskiej Hidden Marly Production.



Płytę "Oath Of Midnight Ashes" promuje już singel "Lords Of The Last Abyss". Możecie go posłuchać poniżej:

Reklama

Wideo Lord of The Last Abyss

Luciferian Rites - szczegóły albumu "Oath Of Midnight Ashes" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Oath Of Midnight Ashes"

3. "Omnia Oscura"

4. "Bats Of Crimson Wisdom"

5. "Behind The Leviathan Storm"

6. "Under The Devil’s Cross"

7. "Astral Decay Of An Old Melancholy"

8. "Lords Of The Last Abyss"

9. "Void Arcane"

10. "By Sacrament Of Grief And Pain"

11. "Spell Of The November Whispers".