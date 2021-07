Lorde o okładce "Solar Power": To było dla mnie radosne i seksowne. Gdzie ocenzurowano zdjęcie?

Singel "Solar Power" pojawił się w sieci w pierwszej połowie czerwca. W piosence gościnnie pojawiają się Jack Antonoff (gitara i bas) oraz Phoebe Bridgers i Clairo (chórki).

Nowy numer jest zapowiedzią płyty artystki o tej samej nazwie. W lipcu Lorde wypuściła kolejny utwór pt. "Stoned In the Nail Salon".

Wciąż jednak to "Solar Power" jest tematem dyskusji. Wokalistka w programie Stephena Colberta opowiedziała m.in. o okładce płyty, na której widać jej pośladki.



"To zdjęcie zrobił mój przyjaciel. Skakałam wtedy nad nim na plaży. To był trochę hardcore. Ale też radosny moment. To było niewinne i zabawne, ale też trochę dzikie seksowne" - komentowała.

Nie w każdym kraju jednak okładka wygląda tak samo. Jak donosi Vice w Chinach, Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej zmieniono poprawę graficzną, na której odblask słońca zasłania artystkę.



Zdjęcie Lorde na okładce "Solar Power" / materiały prasowe

Kiedy premiera płyty "Solar Power"?

Album "Solar Power" ma trafić do sprzedaży 20 sierpnia. Lorde zapowiada, że jej nowy materiał będzie: "radosną i dużą rzeczą do przeżycia z grupą ludzi".