Lizzo przefarbowała włosy na zielono. Jej zdjęcia podbijają sieć

Wokalistka Lizzo – która podbiła listy przebojów w 2019 roku – zdecydowała się przefarbować włosy na zielono.

Lizzo zdecydowała się na kolejną zmianę w swoim życiu /Kevin Winter /Getty Images

W kwietniu 2019 roku do sprzedaży trafił album Lizzo "Cuz I Love You". Płytę promowały takie przeboje jak "Juice", "Tempo", "Good As Hell" i "Truth Hurts".

Artystka, która po kilku latach w końcu trafiła na szczyt, promuje również wśród swoich fanów postawę samoakceptacji.

"Dziś po raz pierwszy zobaczyłam swój tyłek nago w lustrze i kocham to, jak wyglądam w odbiciu. Po raz pierwszy zaakceptowałam swoje plecy, pupę i uda" - komentowała na Twitterze pod koniec 2017 roku.

Wokalistka w 2020 roku zdecydowała się na kilka zmian w swoim życiu. Niedawno ogłosiła, ze przechodzi na weganizm.



"Każda podróż jest osobista i zasługuje, żeby ją celebrować. Ta dieta sprawia, że czuję się niesamowicie lekko" - zdradziła na TikToku.

Gwiazda przy okazji kolejnych ataków na jej wygląd, zdradziła, że ćwiczy od dłuższego czasu.

"Przez pięć lat, cały czas ćwiczę. I to może być niespodzianką dla niektórych, ale nie ćwiczę po to, żeby osiągnąć wykreowaną przez was idealną sylwetkę. Ćwiczę, żeby osiągnąć swoją wymarzoną figurę" - mówiła.



Teraz przyszła pora na kolejną zmianę. Wokalistka przefarbowała włosy na zielono. Nową fryzurą pochwaliła się na Instagramie.

"Kiedy mówią ci 'jestem gwiazdą', to znaczy właśnie to" - napisała na Instagramie, pozując oklejona gwiazdkami.