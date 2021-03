Lizzo krytykuje ludzi, którzy udając troskę, dokuczają otyłym. Padły mocne słowa

Słynna wokalistka i raperka po raz kolejny stanęła w obronie osób z nadwagą. Autorka przeboju "Good As Hell" w opublikowanym na TikToku nagraniu skrytykowała tzw. "fałszywych lekarzy", czyli internautów, którzy próbują diagnozować choroby u otyłych, mimo że nie mają pojęcia o stanie ich zdrowia. "Nie wszystkie ciała są zaprojektowane tak, by były szczupłe i miały sześciopak na brzuchu" - podkreśliła Lizzo.

Lizzo nie boi się wyrażać swojego zdania /Dave J Hogan /Getty Images

Prócz niekwestionowanego talentu muzycznego, tym, za co fani podziwiają Lizzo, jest jej dystans do siebie. Gwiazda, która wyróżnia się mocno zaokrągloną sylwetką, nie unika odważnych, skąpych strojów, w których chętnie pokazuje się zarówno na scenie, jak i zamieszczanych w sieci prywatnych fotografiach.

Regularnie publikuje też w mediach społecznościowych posty, w których zachęca innych do tego, by nie ulegali presji idealnego ciała i zaakceptowali własne niedoskonałości. To między innymi dlatego Lizzo postrzegana jest jako jedna z największych sojuszniczek ruchu body positive. I choć sama uparcie twierdzi, że nie należy jej się ten tytuł, gdyż miewa problemy z samoakceptacją i często brakuje jej pewności siebie, dla fanów pozostaje wzorem do naśladowania.

Artystka, która przeszła niedawno na weganizm, często zamieszcza w social mediach zdjęcia i nagrania dokumentujące jej dietę i treningi. Jak sama podkreśla, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna nie są dla niej metodą na pozbycie się nadprogramowych kilogramów - chce w ten sposób po prostu zadbać o swoją kondycję i samopoczucie.

Gwiazdę irytują za to komentarze ludzi, którzy za wszelką cenę chcą uświadamiać grubsze osoby, wytykając im, że narażają się na różne groźne schorzenia. Lizzo postanowiła więc po raz kolejny stanąć w obronie tych, którzy ze względu na niepasujący do obowiązujących standardów wygląd są dyskryminowani.

Ostrze krytyki gwiazda wymierzyła właśnie w domorosłych ekspertów od zdrowego odżywiania, którzy komentując zdjęcia kobiet z nadwagą, diagnozują u nich rozmaite choroby, nie mając przy tym pojęcia o ich faktycznym stanie zdrowia.

"Chciałabym wam tylko powiedzieć, że obejrzałam wiele filmów opowiadających o grubych dziewczynach, które choć trenują i dobrze się odżywiają, nie mogą schudnąć. Myślę, że takie nagrania są ważne, bo pokazują, że każdy organizm jest inny i funkcjonuje w odmienny sposób. Tym, co najbardziej mnie wkurza, są ci wszyscy fałszywi lekarze, pozornie zatroskani ludzie, którzy piszą w komentarzach: 'Och, grozi ci taka choroba', 'Jeśli nie schudniesz, będziesz miała takie dolegliwości'. A co jeśli nie mam problemów zdrowotnych, tylko po prostu jestem gruba? Nie wszystkie ciała są zaprojektowane tak, by były szczupłe i miały sześciopak na brzuchu" - wyjaśniła Lizzo w opublikowanym na TikToku filmiku.

Zaapelowała do odbiorców, by nie przejmowali się tym, co na temat ich wyglądu mówią inni. "Jeśli czujesz się dziś źle ze swoim ciałem, pamiętaj: to jest twoje ciało i tylko ty masz prawo o nim decydować. Więc je doceniaj" - dodała artystka.