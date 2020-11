Little Mix: Tajemnicza choroba Jesy Nelson. Nie pojawi się na gali MTV EMA 2020

Wokalistka Jesy Nelson z brytyjskiej grupy Little Mix nie wystąpi razem ze swoimi koleżankami w roli prowadzącej niedzielną (8 listopada) galę MTV EMA 2020. 29-latka nie pojawi się też w finale programu "Little Mix: The Search".

Jesy Nelson (Little Mix) nie pojawi się na gali MTV EMA 2020 /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

Ostatnie dni są bardzo intensywne w karierze brytyjskiego girlsbandu Little Mix.

Clip Little Mix Sweet Melody

Reklama

W piątek (6 listopada) do sklepów trafił szósty album "Confetti", a w sobotni wieczór widzowie BBC zobaczą finał talent show "Little Mix: The Search". Z kolei dzień później, w niedzielę grupę czeka galę MTV EMA 2020 (czwórka wokalistek ma poprowadzić całą uroczystość).

Tymczasem na Twitterze pojawiło się oświadczenie rzecznika kwartetu, że z powodu tajemniczej choroby swój udział w obu tych wydarzeniach odwołała Jesy Nelson.

Nie wiadomo, co dokładnie dolega 29-letniej wokalistce. Jej koleżanki nie wydały żadnego komunikatu w tej sprawie.

Little Mix na Brit Awards 2017 1 / 6 Grupa Little Mix była jedną z gwiazd gali Brit Awards 2017 Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij

W usuniętym już wideo z promocji "Confetti" Jesy Nelson wyglądała na mocno wyczerpaną. Fani zaczęli spekulować na temat jej zdrowia.