Little Mix promują się nagością? Zobacz teledysk "Strip"

W piątek 16 listopada na sklepowe półki trafiła nowa płyta grupy Little Mix. Singlem promujący album jest kawałek "Strip", do którego powstał teledysk, z udziałem roznegliżowanych członkiń zespołu.

Lauren Jauregui stanęła w obronie swojego zespołu /Cindy Ord /Getty Images

"LM 5" to piąta studyjna płyta zespołu, która otwiera nowy rozdział w ich karierze.

W klipie do singla "Strip" członkinie Little Mix pojawiają się nago, a na ich ciele widnieją różne, obraźliwe napisy.

Teledysk spotkał się z krytyką dziennikarki radiowej, Julii Hartley-Brewer, która zarzuciła wokalistkom, że chcą się wypromować nagością. "Po raz kolejny młode kobiety udają, że występowanie nago wzmacnia je. Tak nie jest. To tylko kolejny tani sposób na sprzedaż. Ale przypuszczam, że to dobra odmiana od tego grupowego ubioru, jak dziwki" - napisała dziennikarka na Twitterze.

Opinię Julia Hartley-Brewer postanowiła skomentować jedna z członkiń Little Mix, Lauren Jauregui.

"Jeśli twoim zamiarem jest dążenie do równouprawnienia kobiet, to nie dołączaj do listy mizoginistów, którzy uznają to, co jest wystarczająco dobre, aby być 'szanowanym'"- napisała wokalistka.

Jak wyjaśnił zespół, utwór "Strip" jest o "byciu dumnym". Wokalistki napisały piosenkę, by "zachęcić ludzi do bycia, kim naprawdę są".

Zobacz teledysk "Strip":



Clip Little Mix Strip ft. Sharaya J

