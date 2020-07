Lindsay Ell została dwukrotnie zgwałcona. Opowiedziała o tym w nowej piosence

Lindsay Ell udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że była dwukrotnie zgwałcona. Z historią rozlicza się w utworze "make you".

Lindsay Ell rozliczyła się z przeszłością /John Shearer/WireImage /Getty Images

Lindsay Ell to popularna kanadyjska piosenkarka. Zaprezentowała właśnie nowy singel "make you", promujący jej piąty album "Heart Theory".

Wokalistka udzieliła też wywiadu dla "People", w którym wyznała, że została zgwałcona, gdy miała 13 i 21 lat. "Piosenka opowiada o pierwszym razie. Wciąż trudno mi o tym wszystkim mówić. Nadal zmagam się z tym każdego dnia" - powiedziała.



Po raz pierwszy została skrzywdzona przez znajomego mężczyznę z kościoła. Dopiero siedem lat później odważyła się o tym powiedzieć rodzinie. Rozpoczęła terapię, jednak rok później kolejny raz została zgwałcona. "Wciąż zmagam się ze wstydem i poczuciem winy, ale biorę za rękę moje 13-letnie oraz 21-letnie ja i walczymy razem każdego dnia" - dodała.

Clip make you

"Trzynaście lat, patrzysz w lustro / Wciąż wyglądasz niewinnie / Ale to odeszło wczoraj / Gdy będziesz mieć osiemnaście lat, zobaczysz to wyraźniej / Jako coś, co zostało odebrane / Nim sama mogłaś to oddać / Czujesz się brudna / Czujesz się winna" - słyszymy w piosence.

"Wybaczanie ludziom z przeszłości to wielka rzecz, ale podobnie jest z wybaczeniem sobie samemu. Może zajść ogromny postęp w leczeniu, ale to się nie zdarzy, jeśli nie otworzymy serca na wybaczenie" - podkreśliła w wywiadzie.



Po latach zdecydowała się pomóc ofiarom przemocy seksualnej. Nawiązała współpracę z organizacją Youth For Tomorrow, która wspiera młode, skrzywdzone osoby.