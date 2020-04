Lily Allen jest trzeźwa od 9 miesięcy. Wokalistka pokazała się nago na Instagramie

Znana z przeboju "Smile" brytyjska wokalistka Lily Allen pochwaliła się, że od 9 miesięcy nie pije alkoholu.

Lily Allen z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków walczy od lat.

Tuż przed swoimi 35. urodzinami (okrągła rocznica wypada 2 maja) brytyjska wokalistka ma powody do świętowania.

"Trzeźwa od 9 miesięcy! Bardzo zadowolona. Choć wciąż nie umiem ogarnąć łóżka" - napisała na Instagramie Lily Allen, pokazując zdjęcie ze swojej nieposprzątanej sypialni.

Gratulacje w komentarzach złożyli jej m.in. aktor Tommy Dorfman (serial "Trzynaście powodów") i pisarka i poetka Laura Lee Dockrill.



Dzień wcześniej na Instagramie Lily Allen opublikowała swoje nagie zdjęcie z łazienki z podpisem "Potrzebuję afirmacji". Pod fotografią pojawiło się ponad 120 tys. reakcji i ponad 3,3 tys. komentarzy chwalących wygląd wokalistki.

Od 8 miesięcy Brytyjska spotyka się ze starszym o 10 lat amerykańskim aktorem Davidem Harbourem. Wokalistka z zakończonego rozwodem w 2018 r. małżeństwa z Samem Cooperem ma dwie córki: Ethel Mary (ur. 2011) i Marnie Rose (ur. 2013).



Przypomnijmy, że Allen opisała swoją walkę z nałogami i problemami (zmagała się z m.in. depresją, na skutek której przebywała w szpitalu psychiatrycznym) w książce "My Thoughts Exactly". Ujawniła w niej, że do szukania pomocy u specjalistów namawiali ją m.in. Chris Martin z grupy Coldplay i aktorka Gwyneth Paltrow.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lily Allen The Fear

Dorobek wokalistki obejmuje cztery płyty: "Alright, Still" (2006; z przebojem "Smile"), "It's Not Me, It's You" (2009), "Sheezus" (2014) i "No Shame" (2018) - wszystkie wydawnictwa znalazły się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy bestsellerów.