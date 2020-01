Lexii Alijai nie żyje. Raperka miała 21 lat

W wieku 21 lat w Nowy Rok zmarła raperka Lexii Alijai. Młodą artystkę w mediach społecznościowych pożegnali m.in. Kehlani, Ella Mai i Wale.

Lexii Alijai miała 21 lat /Presley Ann/FilmMagic /Getty Images

Informację o śmierci Lexii Alijai przekazała kuzynka raperki w poruszającym wpisie na Facebooku.

"Jesteś prawdziwą legendą. Spoczywaj w raju, nigdy cię nie zapomnimy! Brak mi słów... moja piękna kuzynka z wielkim talentem i wyjątkową duszą Lexii Alijai. To zbyt wcześnie" - napisała Raeisah Clark.

Alijai zdobyła popularność nagrywając swoje wersje przebojów Drake'a i Nasa, które wiralowo rozchodziły się w mediach społecznościowych.

Młoda raperka porzuciła szkołę, by zawodowo zająć się muzyką. Z okazji swoich 16. urodzin wypuściła mixtape "Super Sweet 16s".

We wrześniu 2017 r. zaprezentowała studyjny debiut "Growing Pains".

"To najgorsza wiadomość, którą dostałam. Moje serce jest złamane. To najgorszy i najsmutniejszy sposób, by zacząć nowy rok" - napisała na Twitterze Kehlani, która zaprosiła do współpracy Lexii Alijai do utworu "Jealous" z mixtape'a "You Should Be Here" z 2015 r. Samą raperkę nazywała swoją "małą siostrą".

Raperkę w mediach społecznościowych pożegnali także m.in. raper Wale, Ella Mai, Ari Lennox i Bas.



Na razie nie jest znana przyczyna śmierci 21-latki.