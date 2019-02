Leh nie żyje. 27-letni raper zginął w wypadku samochodowym

Raper Młody Leh, 27-letni reprezentant Alkopoligamii, zginął w wypadku samochodowym 16 lutego w Gdyni.

Informację o tragicznej śmierci młodego rapera potwierdziła jego wytwórnia.

"Niestety, musimy potwierdzić straszne wieści, które dotarły do nas rano z Gdyni. W wypadku samochodowym zginął Leh. Nie zapomnimy cię ancymonie!" - czytamy na Facebooku Alkopoligamii.

Jak podała stacja TVN24 do wypadku, w którym zginął Młody Leh, doszło w sobotę 16 lutego około piątej nad ranem na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. Toyota, którą podróżował raper, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

"Na tę chwilę ustaliliśmy tożsamość jednej z ofiar - kierowcy. Jest to 27-letni mieszkaniec Gdyni" - oświadczył rzecznik prasowy gdyńskiej policji, komisarz Krzysztof Kuśmierczyk.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną tragicznego zdarzenia na drodze była nadmierna prędkość i niedostosowanie się do panujących warunków na drodze.



Kim jest Leh?

Urodzony w 1992 roku Michał Leszner, znany lepiej jako Leh lub Młody Leh, zadebiutował 19 sierpnia 2015 roku albumem "Podwórka pytają, kiedy płyta", wydanej w wytwórni Alkopoligamia.com.

Na swoim koncie raper miał również mixtape'y "Flow Mixtape" (2017 rok) i "Dziki & Nietoperze" (2018 rok). Jego dyskografię uzupełniał minialbum "Lep EP" z 2017 roku.

Leh od pewnego czasu pracował również nad drugim albumem studyjnym.



Zanim Leh oficjalnie zadebiutował, działał na gdyńskiej scenie hiphopowej, a swoim oryginalnym stylem zainteresował nie tylko słuchaczy oraz warszawską wytwórnię, ale również Mateusza Nataliego z serwisu Popkiller. W efekcie raper trafił w 2015 roku do ósmej edycji Młody Wilków, akcji promującej młodych hiphopowych twórców.



"Przed premierą nowej płyty już okrzykniętego go nowym Mesem. Sam Ten Typ Mes odrobinę studził emocje i opisując styl Młodego Leha nie zapędzał się w tak dalekie porównania. 'Jego album to mieszanina bezczelności, pewności siebie, ale też autoironii i odkrywczości. On jest przekonujący, bez dwóch zdań' - opisywał szef Alkopoligamii. Trudno się nie zgodzić z takim opisem. Leh ma ogromny luz i niepodrabialny styl. Co prawda jego debiut 'Podwórka pytają kiedy płyta' nie wypadł tak okazale, jak wielu na to liczyło, ale zalecam spokój. Kiedy Leh nieco okrzepnie, wszyscy zapomną o początkowych wpadkach" - chwaliliśmy go w naszym serwisie w 2015 roku, nazywają go jednym z największym objawień polskiego rapu.



Raperzy żegnają Leha

W mediach społecznościowych Młodego Leha pożegnali m.in.: Gruby Mielzky, Stasiak, Gedz, Pjus, AD.M.a, Otsochodzi i Sarius.



"Pokój szalony małolacie" - skomentował Mielzky.



"Ostatnio nie byliśmy w najlepszych relacjach... Szkoda, że nie zdążyliśmy tego naprawić" - napisał Gedz.

"Powiedzcie, że to nie jest prawda" - napisała Ad.M.a.