Wraz z ogłoszeniem trasy koncertowej Chelsea Wolfe podzieliła się z fanami dwoma nowymi utworami, czyli "The Dark" oraz "Death Is Not the End". Kompozycje stanowią pierwszą oficjalną zapowiedź jej nadchodzącego krążka, którego dokładne szczegóły wydawnicze na ten moment pozostają tajemnicą. Ostatnie pełnoprawne dzieło studyjne artystki, zatytułowane "She Reaches Out to She Reaches Out to She", ukazało się na rynku w 2024 roku.

Współpraca z uznanymi muzykami

Do prac nad świeżym materiałem artystka zaprosiła cenionych instrumentalistów. W nagraniu "Death Is Not the End", promowanym klimatycznym teledyskiem zrealizowanym nad oceanem, wzięli udział gitarzysta Robin Finck z Nine Inch Nails oraz współpracujący z Tori Amos perkusista Matt Chamberlain. Z kolei w utworze "The Dark" gościnnie zagrali perkusistka Stella Mozgawa z grupy Warpaint oraz basista Justin Meldal-Johnsen.

Koncert w warszawskiej Progresji

W ramach zaplanowanego na 43 występy tournée, Chelsea Wolfe zagra dla polskiej publiczności 3 grudnia 2026 roku w warszawskim klubie Progresja. Podczas europejskiej odnogi trasy koncerty Amerykanki będzie otwierać A.A. Williams, natomiast w Stanach Zjednoczonych w roli supportu zaprezentuje się Jonathan Hultén. Ogólna sprzedaż biletów na warszawskie wydarzenie wystartuje 26 czerwca, zaraz po zakończonych przedsprzedażach dla zapisanych fanów (23 czerwca) oraz użytkowników serwisu Spotify (25 czerwca).





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