"Dzień dobry przyjaciele! Mam specjalne ogłoszenie. To oficjalna okładka mojego nowego singla 'Trust Issues', który ukaże się jeszcze w tym tygodniu - 31 marca w piątek. Jestem podekscytowana, że mogę podzielić się z wami nowym utworem. To jeden z moich ulubionych i to część mojego nowego projektu, który wkrótce się ukaże" - napisała Lauren Jauregui na Instagramie.

Fani zastanawiają się, czy numer to zapowiedź debiutanckiego albumu wokalistki. Do tej pory Jauregui po zakończeniu działalności Fifth Harmony, wydała jedynie jedną EP-kę "Prelude" oraz pojedyncze single, z których największą popularnością cieszyły się piosenki: "All Night", "Expectations" oraz "More Than That".

Do tej pory największą karierę spośród wszystkich członkiń girlsbandu robi Camila Cabello. Na koncie ma trzy albumy oraz kilka międzynarodowych hitów takich jak m.in. "Havana", "Senorita" i "Bam Bam".



Lauren Jauregui pokazuje gorące zdjęcia na Instagramie

Dwa dni wcześniej wokalistka wrzuciła na Instagrama gorące zdjęcia, które podpisała: "Próbowałam rywalizować, ale to nie konkurs". Post polubiło ponad pół miliona użytkowników. Fani pod tamtymi zdjęciami domagali się od gwiazdy, aby zdradziła, kiedy ma zamiar wydać nową muzykę. Piosenkarka szybko spełniła ich prośbę.