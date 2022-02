Larysa Tsoy dała się poznać szerszej publiczności w programie "The Voice Senior". Podczas przesłuchań która wykonała "Kolorowe jarmarki" z repertuaru Maryli Rodowicz. Jako pierwsza swój fotel odwróciła właśnie królowa polskiej piosenki, a w jej ślady szybko podążył Piotr Cugowski. Ostatecznie uczestniczka przekonała do siebie wszystkich trenerów, a na stojąco oklaskiwali ją Witold Paszt i Piotr Cugowski.



W 2013 r. Larysa Tsoy wystąpiła w nieistniejącym już programie "X Factor". Wówczas przed kamerami wyznała, że przeszła ciężki nowotwór, przez który straciła m.in. część szczęki. Do show TVN-u przyszła po to, by udowodnić, że rak to nie wyrok. "Pani nie wie, jak wielu ludzi pani inspiruje! Niech ci ludzie wstaną z tej kanapy!" - emocjonował się wówczas Czesław Mozil. "Jesteś żywą torpedą" - dodał Kuba Wojewódzki.

Reklama

Pochodząca ze Lwowa wokalistka była gościem programu "Pytanie na śniadanie". Wyjawiła, że część jej rodziny przebywa w mieście, gdzie słychać wybuchy i alarmy. "Moja rodzona siostra w samym Lwowie mieszka. Mówiła, że były już alarmy dźwiękowe" - przekazała.

"90 km od Lwowa to tam już wybuchy były. Wszystko jest nie do przewidzenia, w tej chwili nikt nie wie, co dalej. To jest straszne, to jest tragedia dla całego świata" - powiedziała, dodając, że nikt nie spodziewał się tego, co się wydarzyło.

Wideo Larysa Tsoy - "Simply The Best" - Finał - The Voice Senior 3

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęłą się 24 lutego nad ranem. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu. Rosyjskie wojska zaatakowały największe miasta, w tym Kijów, Charków, Odessę i Zaporoże.