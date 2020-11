Lanberry, która zaprezentowała niedawno nową płytę "Co gryzie panią L.?" przygotowała dla fanów niespodziankę. Pojawił się właśnie teledysk do pochodzącego z najnowszego albumu utworu "Mirabelki".

Lanberry wydała trzeci album / Mieszko Piętka / AKPA

Motywem spajającym wszystkie 11 utworów z albumu jest wdzięczność - niesłusznie pomijany nawyk przypominania sobie o tym, co w nas dobrego, jak również radości z dotychczasowych osiągnięć.



"Przez dwa lata od wydania mojej poprzedniej płyty 'miXtura' zmieniło się tak dużo, jakby minęła co najmniej dekada. Dlaczego i jak do tego doszło? O tym właśnie opowiada moja trzecia płyta. To w sumie bardzo intymna podróż, bo chcę opowiedzieć coś o sobie.

Chcę przekazać w dźwiękach, słowach i obrazach, kim jest pani L. Kim jest Lanberry. A że to muzyka jest nośnikiem tego, co noszę w sobie, to z tych piosenek wyłania się postać, którą można sobie samemu poskładać" - opowiada Małgorzata Uściłowska, bo to ona kryje się pod pseudonimem Lanberry.



Album ukazał się na rynku 23 października 2020 roku. 12 listopada w sieci pojawił się teledysk do utworu "Mirabelki", w reżyserii Macieja Adamczaka.

"Mam poczucie, że wydarzyło się u mnie tyle, co w normalnym życiu przez dekadę" - mówiła Lanberry w rozmowie z PAP Life.

"Mirabelki to tęsknota za analogowym, namacalnym czuciem, byciem tu i teraz, rozmową face to face. Ważne jest dotknięcie rzeczywistości, poczucie jej, bo w ostatnich miesiącach stała się głównie wirtualna. Mam przebłyski z analogowej rzeczywistości jeszcze z dzieciństwa, ale widzę, że te tęsknoty dotykają też młodszych - którzy nie mieli styczności z taką rzeczywistością, jaką ja pamiętam. U ludzi urodzonych grubo po 2000 roku rodzi się fascynacja światem, z którym nie mieli własnych doświadczeń. Może to podświadoma tęsknota za tą czułością, ciepłem namacalności?" - czytamy w opisie.



Clip Lanberry Mirabelki

Przy "Co gryzie panią L.?" 33-letniej wokalistce pomagali cenieni twórcy i producenci, w tym m.in. Bartosz Dziedzic ("Mirabelki", "Kamikadze"; znany ze współpracy m.in. z Arturem Rojkiem, Moniką Brodką i Dawidem Podsiadłą), Dry Skull, Mikołaj Trybulec i Mimi Wydrzyńska z Linii Nocnej ("Pustosłów"), Maciej Wasio, Paweł Krawczyk (gitarzysta Hey), Olaf Deriglasoff oraz duet Patryk Kumór i Dominic Buczkowski ("Tracę").



Z tą ostatnią dwójką Lanberry napisała przeboje dla m.in. Viki Gabor ("Superhero") i Roksany Węgiel ("Anyone I Want to Be"), które dały Polsce wygraną w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019 i 2018.