Lana Del Rey ujawniła nową piosenkę

Lana Del Rey zaprezentowała kolejną piosenkę z nadchodzącego albumu "Norman Fucking Rockwell". Choć data jego premiery nie jest jeszcze znana, fani mogą posłuchać kolejnej już piosenki z zapowiadanego od dawna albumu.

Lana Del Rey długo trzyma swoich fanów w napięciu. Zaprezentowała już kilka piosenek z najnowszej płyty "Norman Fucking Rockwell", jednak data premiery wciąż nie jest znana /Getty Images

Do sieci trafiła najnowsza piosenka "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it". Jej fragment nie tak dawno wokalistka zaprezentowała na Instagramie, po czym szybko usunęła. Teraz fani mogą posłuchać utworu w całości.

Wideo Lana Del Rey - hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it

Nowy utwór jest kolejną, po "Mariners Apartment Complex" oraz "Venice Bitch" piosenką zapowiadającą nową płytę Lany Del Rey. Zostały one wyprodukowane przez Jacka Antonoffa (Bleachers) i nie są oficjalnymi singlami.

Piosenka "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it" zainspirowana jest życiem i twórczością amerykańskiej poetki Sylvii Plath - jednej z inspiracji Lany.

Clip Lana Del Rey Venice Bitch

Poprzednie dokonanie artystki, album "Lust for Life", ukazało się w 2017 roku i zdobył nominację do Grammy oraz zadebiutował na szczycie listy "Billboardu".

Wideo Lana Del Rey - How To Disappear (Official Audio)