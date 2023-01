Lana Del Rey ( posłuchaj! ) zapowiedziała, że 24 marca światło dzienne ujrzy jej dziewiąty album, pt. "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd".

Lana Del Rey odsłania pierś na okładce nowego albumu. Co wiemy o płycie "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd"?

Płyta okaże się w kilku wariantach, a samo wydanie winylowe będzie miało kilka edycji z różnymi okładkami.

Na jednej z nich zobaczymy wokalistkę topless. Lana Del Rey odsłoniła na fotografii pierś.

Pierwszy singiel promującym album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", jest utwór tytułowy.

Na płycie gościnnie wystąpili m.in. Jon Batiste i Father John Misty. Nad całością czuwał producent Jack Antonoff, który współpracował z artystką przy jej poprzednich płytach - "Norman Fucking Rockwell!" oraz przy jej siódmym albumie studyjnym "Chemtrails Over the Country Club".

Dziewiąty studyjny album piosenkarki ukaże się po dwóch latach od wydania jej siódmej płyty. Podczas tej przerwy artystka jednak nie zapomniała o swoich fanach i wydała audiobook ze swoją poezją.

