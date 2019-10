Lady Gaga wznawia płytę "ARTPOP" i wycina z niej R. Kelly'ego

Lady Gaga zdecydowała się na fizyczne wznowienie swojej płyty "ARTPOP" z 2013 roku. Na albumie zabraknie utworu z R.Kellym, wokalistą oskarżonym o liczne przestępstwa seksualne.

Lady Gaga ponownie odcina się od R. Kelly'ego /Lester Cohen /Getty Images

Trzecia płyta Lady Gagi "ARTPOP" ukazała się w listopadzie 2013 roku. Promowały ją takie numery jak: "Applause", "G.U.Y." oraz "Do What U Want", na której gościnnie wystąpił R. Kelly.

Reklama

Już w tym czasie przeciwko artyście były wysuwane oskarżenia dotyczące posiadania pornografii dziecięcej i gwałtów na nieletnich.



Atmosfera wokół wokalisty zrobiła się jeszcze bardziej gęsta po tegorocznej premierze głośnego dokumentu "Surviving R. Kelly", w którym kobiety oskarżyły R. Kelly'ego o pedofilię, molestowanie seksualne, przemoc, szantaż emocjonalny i przetrzymywanie wbrew ich woli.

Wideo Lady Gaga przeprasza za współpracę z R. Kellym (Cover Video/x-news)

Obecnie muzyk czeka na sprawy sądowe, w których rozstrzygnie się jego przyszłość. W lipcu prokuratorzy z Nowego Jorku i Chicago postawili mu 13 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych. R. Kelly zatrzymywany był również w lutym i maju. Wtedy usłyszał odpowiednio 10 i 11 zarzutów wykorzystywania i napastowania seksualnego kobiet.

Już w styczniu Lady Gaga wystosowała oficjalne przeprosiny w związku z jej duetem ze skandalistą.

"To, co dociera do mnie w sprawie zrzutów wobec R. Kelly'ego jest przerażające i nie do obronienia" - pisała. Wyjaśniła też, że "jako ofiara molestowania seksualnego, nagrałam tę piosenkę i teledysk w mrocznym okresie mojego życia, chciałam stworzyć coś ekstremalnie wyzywającego i prowokującego, ponieważ czułam wściekłość i nie przepracowałam traumy, która zdarzyła się w moim życiu".

R. Kelly oddał się w ręce policji 1 / 7 R. Kelly oddał się w ręce policji Źródło: East News Autor: Chicago Sun-Times/Associated Press udostępnij

Na początku roku utwór "Do What U Want" zniknął z serwisów streamingowych. Teraz wygląda na to, że Gaga poszła jeszcze dalej. Do sprzedaży trafi bowiem nowa fizyczna wersja płyty "ARTPOP" (CD i winyl) bez utworu z R. Kellym.

Nowe wydanie albumu dostępne jest już na stronie gwiazdy. Stare natomiast zostało oznaczone jako "wyprzedane".