Lady Gaga ujawnia pierwsze szczegóły nowej płyty. Kiedy premiera "Chromatica"?

Krótko po premierze singla "Stupid Love" Lady Gaga podzieliła się z fanami pierwszymi informacjami na temat nadchodzącego albumu "Chromatica".

Lady Gaga zapowiada nowy album /Kevin Mazur /Getty Images

Szósta płyta Lady Gagi otrzymała tytuł "Chromatica". Album trafi do sprzedaży 10 kwietnia.

Nowy materiał został wyprodukowany przez BloodPop oraz Lady Gagę.

Do promocji wybrano taneczny singel "Stupid Love", który zadebiutował na 1. miejscu iTunes w 58 krajach.

Teledysk do singla, który w całości został zrealizowany za pomocą iPhone 11 Pro, po premierze zajął 1. miejsce w rankingu popularności na YouTube. Za reżyserię odpowiada Daniel Askill.

Wokalistka postanowiła, że ujawni oficjalną okładkę albumu w późniejszym terminie.



Gwiazda ma na koncie 27 milionów sprzedanych płyt i 146 milionów singli. Jej największe przeboje to "Bad Romance", "Telephone", "Alejandro", "Just Dance" czy "Poker Face". Ostatnia płyta Lady Gagi to "Joanne" z 2016 roku.

Gaga rozpoczęła też karierę filmową. Gdy ogłoszono, że gwiazda pop wcieli się w główną rolę w filmie Bradleya Coopera "Narodziny gwiazdy", wielu powątpiewało, czy udźwignie tę rolę.

A jednak się udało. Film zdobył osiem nominacji do Oscarów, w tym za najlepszą aktorkę pierwszoplanową (Lady Gaga). Statuetkę dostał w kategorii najlepsza oryginalna piosenka, za hit "Shallow".

