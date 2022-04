Niektórzy pamiętają jeszcze Heidi Montag, która pod koniec lat dwutysięcznych była aspirującą gwiazdą muzyki. Teraz piosenkarka oskarżyła Lady Gagę o sabotowanie jej kariery muzycznej.

Obie piosenkarki pracowały z producentem muzycznym RedOne w pierwszych latach swojej działalności w branży muzycznej. W jednym z odcinków podcastu "Unpopular with Jacques Peterson", celebrytka wspominała sprzeczkę z Gagą na temat piosenki "Fashion", którą wydała w 2009 roku.

Według opowieści Montag, producent nalegał, by to ona nagrała utwór, który oryginalnie napisała Lady Gaga. W końcu Gaga miała się na to zgodzić.

Heidi Montag nagrała swoją wersję "Fashion", która jej zdaniem aspirowała do miana przeboju. "Nagrałam ją i to była moja piosenka. Takie odniosłam wrażenie" - mówi Montag.

Kiedy jednak producenci filmu "Wyznania zakupoholiczki" wyrazili zainteresowanie utworem, Gaga miała nagrać własną wersję utworu, który z miejsca stał się przebojem. "Nie, zabieram tę piosenkę. To nie jest już piosenka Heidi" - miała wówczas powiedzieć Lady Gaga.

"Wiem, że ludzie mówią 'Kocham Lady Gagę' i jestem pewna, że jest wspaniała, ale nie mam z nią najlepszego kontaktu" - dodała Montag. Celebrytka uważa, że Lady Gaga zawsze traktowała ją jak potencjalne zagrożenie.

"Nie chciała, żebym pracowała z RedOne'em i powiedziała mu, że nie będzie już z nim współpracować, jeśli będzie nadal działał ze mną" - powiedziała.



Na przestrzeni zaledwie niecałych 3 lat duet Gaga i RedOne stworzył wspólnie mnóstwo przebojów, w tym "Bad Romance", "Just Dance", "Judas" i "Alejandro".