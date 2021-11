Wokalistka w ostatnim czasie wydała wspólny album jazzowy z legendą, Tonym Bennettem. Przypomina o sobie także dlatego, że w listopadzie premierę ma film "House of Gucci", w którym Lady Gaga gra jedną z głównych ról. Film, który opowiada historię jednego z najpopularniejszych domów mody, nie mógł obyć się bez ogromnej promocji w największych magazynach modowych. Piosenkarka pojawia się na okładkach - brytyjskiej i włoskiej.

Lady Gaga na okładkach "Vogue"

Artystyczne zdjęcia Lady Gagi, w których widzimy ją w wymyślnych kreacjach, nie są niczym zaskakującym w magazynie nazywanym "Biblią Mody". W listopadzie na okładkach widzimy powracającą Adele, ale też Gagę (we Włoszech), a w grudniu w Wielkiej Brytanii na głównej stronie zobaczymy autorkę przeboju "Bad Romance".



Lady Gaga nago w "Vogue"

Bez wątpienia piosenkarka jest jedną z faworytek w wyścigu o Oscary 2022, więc okładki są częścią jej oscarowej kampanii. Gwiazda w rozmowie z "Vogue" stwierdza także, że podczas kręcenia filmu traciła kontakt z rzeczywistością, gdy po opuszczeniu planu wpadała w panikę orientując się, że nie kręci już filmu i może być sobą.

Na swoim instagramowym koncie gwiazda pokazała także najbardziej kontrowersyjne zdjęcie, bo piosenkarka już od pewnego czasu stroniła od pokazywania się nago. Zdjęcie znajdzie się wewnątrz grudniowego, brytyjskiego "Vogue".



Wideo