Lady Gaga i inne gwiazdy dla lekarzy. Gdzie oglądać koncert "One World: At Home"? [TRANSMISJA]

W sobotę (18 kwietnia) odbędzie się gwiazdorski koncert internetowy "One World: At Home" na rzecz służby zdrowia walczącej z pandemią koronawirusa. Za wydarzeniem stoją m.in. Lady Gaga, Chris Martin z grupy Coldplay, John Legend i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

Lady Gaga wystąpi podczas koncertu "One World: At Home" /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Koncert "One World: Together At Home" pomyślany jest jako wsparcie i podziękowanie dla służby zdrowia. Dotychczas w ramach współpracy zebrano już ponad 35 mln dolarów.



6 kwietnia odbyła się konferencja Światowej Organizacji Zdrowia. Na zebraniu pojawiła się Lady Gaga, która ogłosiła, że we współpracy z WHO zorganizuje koncert, podczas którego wystąpi wiele gwiazd światowej muzyki.

Ze swoich domów zagrają m.in. Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Chris Martin (Coldplay), Alanis Morrisette, Billie Joe Armstrong (Green Day), Eddie Vedder (Pearl Jam), Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Stevie Wonder, J Balvin czy Maluma.



W roli prowadzących pojawią się: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, a towarzyszyć im będą postaci z Ulicy Sezamkowej.

Koncert będzie można oglądać na Twitterze, Instagramie, Tidalu, Twitchu, a także na platformie Youtube, NBC, CBS i Yahoo.

W niedzielę (19 kwietnia) Canal+ pokaże dwugodzinną wersję "One World: At Home" (początek godz. 21).



Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 1,92 mln osób (prawie 120 tys. zmarło). W Polsce jest już prawie 7000 przypadków (zmarło 245 osób).

