"Kuba Wojewódzki": Katarzyna Nosowska zawstydziła Dawida Podsiadło?

Katarzyna Nosowska i Dawid Podsiadło byli gośćmi Kuby Wojewódzkiego we wtorek 23 października.

"Nosowska udowadnia, że kobiecość to kształt mózgu, a nie kształt d*py" - zapowiedział swojego gościa Kuba Wojewódzki, cytując jednego z widzów jego programu.

Z jedną z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek prowadzący rozmawiał m.in. na temat jej nowej płyty "Basta" oraz zmiany nastawienia do życia.

"To jest pierwszy moment w moim życiu całym, kiedy mówię o sobie, że jestem zajebista" - mówiła Nosowska i dodała - "Ja naprawdę dałam radę w życiu. Wiesz, biorąc pod uwagę wyjściową, te wszystkie komponenty, z których miałam przygotować potrawę, jaką jest moje życie, to ja naprawdę zrobiłam ‘amarowskie’ danie z niczego".

W drugiej części programu obok Katarzyny Nosowskiej usiadł Dawid Podsiadło, który tak jak jego branżowa koleżanka, promuje swoją nową płytę ("Małomiasteczkowy"). "Czy ja cię nie podsiadłem teraz?" - zażartował na starcie wokalista.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat odchudzania. "Ale zobacz, jak ja totalnie schudłam. Widzisz to?" - zapytała Podsiadłę Nosowska. "Na maksa" - odparł Dawid. "Dawniej we mnie mogłoby wejść piętnastu ciebie. A teraz? Może jeden" - rzuciła Nosowska i dopiero po chwili zorientowała się, że jej słowa zabrzmiały dwuznacznie. Cała trójka wybuchła śmiechem, a Wojewódzki uznał, że "pasowanie na mężczyznę zakończyło się sukcesem". "Jezu, przepraszam, jak to zabrzmiało obrzydliwie! Sorry Dawid" - mówiła speszona Nosowska.

Wojewódzki w rozmowie poruszył również kwestię tekstów na płycie Podsiadły, cały jego album nazywając bardzo dojrzałym. Wokalista po raz pierwszy w swojej karierze postanowił samodzielnie napisać wszystkie piosenki na album i zrobił to wyłącznie w języku polskim.