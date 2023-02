Kuba Badach o wojnie w Ukrainie. "Życzę całemu światu, żeby zmądrzał"

24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od tego czasu nasi wschodni sąsiedzi bronią swojej niepodległości, a w akcję pomocy zaangażował się niemal cały świat. Wg różnych źródeł wśród ofiar (zabici i ranni) jest ok. 40 tys. cywilów w Ukrainie, ponad 100 tys. żołnierzy ukraińskich i ponad 150 tys. żołnierzy walczących po stronie Rosji. Około 8 mln ludzi uchodźców opuściło swoje domy.



"Chcemy głosem polskich i ukraińskich artystów przypomnieć, że wojna trwa. Potrzeba naszego wspólnego działania i solidarności, żeby ją zakończyć. Po raz kolejny głośno powiedzmy, że nie możemy być obojętni wobec bestialskich działań Rosji w Ukrainie. Poprzez ten koncert chcemy również podziękować wszystkim tym, którzy na różne sposoby wspierają ukraiński naród i zachęcić do dalszej pomocy" - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku BGK, który jest współorganizatorem wydarzenia.



Jedną z gwiazd koncertu jest Kuba Badach . "Przypadły mi w udziale dwa utwory, które bardzo lubię. Pierwszy utwór to jest wielka rzecz, utwór-pomnik, czyli 'Don't Give Up' Petera Gabriela. A drugi to mój osobisty utwór-pomnik, pieśń, która mi towarzyszy od młodych lat, zawsze powodowała u mnie ciarki i nigdy właściwie nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje, bo to nie był do końca mój gatunek muzyczny. Po latach mogę się z nim zmierzyć - to jest 'Wieża radości, wieża samotności' zespołu Sztywny Pal Azji" - opowiadał przed koncertem.

"Muzyka robi to w sposób najlepszy na świecie. Towarzyszy nam i w chwilach smutnych, i w radosnych, piosenki są tak naprawdę ścieżką dźwiękową naszego życia. W takiej sytuacji, kiedy dzieje się tyle złego wokół, to my jako muzycy znamy tylko takie lekarstwo. Tylko za pomocą dźwięków możemy wpływać na brzmienie tej ścieżki dźwiękowej i zmieniać ludziom tę ścieżkę z horroru na coś przyjemniejszego" - odpowiedział, zapytany o to, czy muzyka może być wsparciem. "Bardzo bym życzył całemu światu, żeby zmądrzał" - zaapelował, podsumowując.

Koncert "Stay Together - Nie bądź obojętny" będzie nadawany w dwóch ukraińskich stacjach New Channel i Suspilne Kultura (początek godz. 20). Retransmisja wydarzenia na antenie Polsatu oraz stronie główniej Interii będzie dostępna od godziny 21:10.

