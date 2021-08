Kto zdobędzie tytuł Przeboju Lata RMF i Polsatu? Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach [WYNIKI, RELACJA]

Pierwszego dzień Magicznego Zakończenia Wakacji to przede wszystkim koncert, podczas którego wybrany zostanie Przebój lata RMF FM i Polsatu.

O statuetkę rywalizują Roksana Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C-Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us oraz Daria.

Sobotni koncert to nie tylko zmagania o nagrodę. Główną gwiazdą wieczoru jest Michael Patrick Kelly z niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupy The Kelly Family.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magiczne Zakończenie Wakacji 2021 w Kielcach - zobacz zwiastun koncertu Polsat

43-letni obecnie muzyk w 2003 r. wypuścił swój debiutancki album "In Exile", po czym zdecydował się porzucić karierę i zaszył się jednym z klasztorów we Francji. Na muzyczną scenę wrócił dopiero po sześciu latach przerwy.

Reklama

W Kielcach swój wspólny przebój "Cool Me Down" wykonają Inna (jedna z największych gwiazd rumuńskiej sceny disco) oraz krakowski producent Gromee, reprezentant Polski na Eurowizję 2018, nowy juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Na scenie zobaczymy też 24-letnią Olivia Addams, popularną wokalistkę, youtuberkę i tiktokerkę. Kieleckiej publiczności zaprezentuje się również szwedzki duet Jubël, który wzbogaci międzynarodową mieszankę muzyczną.

Prowadzącymi sobotni koncert są: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM.