Krzysztof Skiba nie pierwszy raz zabrał głos w temacie byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Zaledwie kilkanaście dni temu tak skomentował start polityka nie jak zawsze w Warszawie, a w Kielcach: "Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze".

Teraz jako konferansjer jednej z muzycznych imprez wkroczył na scenę w rytm "Start Me Up" The Rolling Stones. Celebryta przy pełnej sali widzów zdobył się na dość dziwne słowa, które wzbudziły w internecie kontrowersje.

"Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem Jerzego Połomskiego, Jerzy Połomski nie żyje. Zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego - Wodecki nie żyje" - wyznał publice.

Po chwili stwierdził przy aplauzie widowni: "Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego". Dodał też, że Kaczyński "wydał płytę Donald Tusk, którą ciągle odtwarza".

Krzysztof Skiba przesadził? Na koncercie padły skandaliczne słowa

Nie trzeba było długo czekać na odzew internautów. Część zwolenników Skiby, która rozumie jego poczucie humoru zachwyca się "żartem". "Dobre, dobre nawet bardzo dobre"; "Albo grubo albo wcale" - piszą w komentarzach.

Więcej osób jest jednak niezadowolonych z dość mocnych słów, które nawet w ramach dowcipu brzmią niesmacznie. "Cham, zapowiedz sam siebie"; "Kim trzeba być, by komukolwiek życzyć śmierci?"; "Bydlak"; "Za te słowa powinna być surowa kara" - dodają oburzeni.

Dziennikarz Maciej Naskręt skomentował na portalu X: "Życzyć komuś śmierci bez względu kim się jest to jest odczłowieczenie, zaprzeczenie naszej cywilizacji zachodu. Skiba się z tej cywilizacji wypisał".

"Skiba, ciebie też ktoś kiedyś zapowie, i was wszystkich, których tak rozbawił ten bydlak także. Opanujcie ludzie swoją głupotę i nienawiść!" - apeluje jedna z internautek.

Głos zabrał także europoseł PiS, Dominik Tarczyński. "Nienawiść. Tylko to znają. Dno".