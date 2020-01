Krzysztof Krawczyk wraca po operacji: Nie chciałbym epatować bólem. Kiedy nowa płyta "Horyzont"?

Jesienią ma się pojawić nowa płyta Krzysztofa Krawczyka - "Horyzont". Popularny wokalista po kolejnej operacji wrócił już do koncertowania. "Bez kontaktu z publicznością popadam w depresję" - podkreśla.

W ostatnim czasie 73-letni Krzysztof Krawczyk kilkakrotnie musiał dementować pojawiające się w plotkarskich mediach pogłoski o swoim złym stanie zdrowia.

Dieta miała mu pomóc uniknąć operacji biodra, które sprawiało mu problemy z chodzeniem. Ostatecznie wokalista przeszedł operację wymiany endoprotezy.

"Dostałem nową 'część zapasową'. Wciąż to konieczność związana ze skutkami wypadku samochodowego z 28 czerwca 1988 roku. Sam zabieg, choć niełatwy i bolesny jest dla mnie, człowieka przyzwyczajonego do cierpienia możliwy do przeżycia. Zresztą mamy znakomitych chirurgów, a i technika w tej dziedzinie dokonała ogromnych postępów!" - informuje Krawczyk w ostatnim wpisie na Facebooku.



"Dla mnie najważniejszy jest powrót do aktywności zawodowej. Wróciłem już do studia nagraniowego oraz na estradę. Czynię to z dużą ostrożnością, bo nie chciałbym ze sceny epatować swoim bólem, ale przyspieszyłem powrót, bo Ewa [Krawczyk, żona wokalisty] nie nadąża z odbieraniem telefonów z propozycjami koncertów" - podkreśla piosenkarz.

Wokalista zapowiada, że w lutym da siedem koncertów.



"Nie mogę już wysiedzieć w domu. Bez kontaktu z publicznością popadam w depresję! Publiczność jest moim narkotykiem! Kiedy wychodzę na scenę, a robię to od 57 lat, nabieram ochoty na życie! (...) W marcu natomiast jedziemy z Ewunią do sanatorium na dalsze zabiegi. A na wiosnę i lato kalendarz koncertów się zapełnia. Bardzo cieszę się na koncerty juwenaliowe!" - dodaje.

Na jesień Krawczyk zapowiada premierę płyty "Horyzont".

Dotychczasową dyskografię zamyka album o wszystko mówiącym tytule "Tańcz mnie po miłości kres. Piosenki Leonarda Cohena" z listopada 2015 r.